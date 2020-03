Champions-League-Duell PSG - Dortmund wohl ohne Zuschauer

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird französischen Medien zufolge wohl ohne Zuschauer stattfinden. Die Sportzeitung L'Équipe berichtete, dass der Anpfiff unter normalen Bedingungen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus „immer hypothetischer“ werde. Das Blatt spekuliert, dass am Montag eine Entscheidung verkündet werde. Auch die Verschiebung der Partie auf einen späteren Zeitpunkt könne nicht ausgeschlossen werden.

Am Sonntag hatte L'Équipe über zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen im Prinzenparkstadion geschrieben. So sei die komplette Arena desinfiziert worden. Das Hinspiel in Dortmund gegen das Pariser Starensemble hatte der BVB mit 2:1 gewonnen.