SKN St. Pölten beurlaubt Coach Schmidt, Ibertsberger übernimmt

Bundesligist St. Pölten hat sich am Montag mit sofortiger Wirkung von Trainer Alexander Schmidt getrennt. Wie die Niederösterreicher bekanntgaben, übernimmt Robert Ibertsberger vom Deutschen, der im Sommer 2019 das Amt angetreten hatte. Das Tabellen-Schlusslicht erwarte sich vom Salzburger "neue Impulse" im Abstiegskampf.

Der 43-Jährige hat als Interimstrainer des WAC (2018) und der Wiener Austria (2019) bereits Erfahrung im heimischen Oberhaus gesammelt. Bereits am Montagnachmittag soll der ehemalige ÖFB-Teamspieler das erste Training mit der Mannschaft leiten.

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um hoffentlich das Potential zu wecken, das wir in der Mannschaft sehen. Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und es wird ein hartes Stück Arbeit, um die notwendigen Erfolge einzufahren. Unter Alex Schmidt ist es uns leider nicht gelungen, in den letzten Wochen die benötigten Erfolge einzufahren", wird General Manager Andreas Blumauer in einer Aussendung zitiert. "In Anbetracht der prekären Situation mussten wir deshalb jetzt reagieren. Wir haben nach 22 Spielen die wenigsten Punkte und mit -33 das schlechteste Torverhältnis, das ist Fakt. Daher sahen wir uns zu diesem Schritt gezwungen."