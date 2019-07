SKN-Coach Alexander Schmidt: "Vielen Trainern fehlt die Basis"

Sie wurden bereits vor dem Start der Meistergruppe als Popovic-Nachfolger kontaktiert. Warum passt es jetzt?

Ich hätte mich bei der Anfrage im Frühjahr innerhalb von zwei, drei Tagen entscheiden müssen. Das war mir zu kurzfristig, ich wollte den Verein in Ruhe anschauen. Jetzt passt es, trotz Transfersperre. Natürlich ist der Kader dadurch dünn. Mit den Spielern bis zur Nummer 13, 14 werden wir den Gegnern aber Paroli bieten können.

Sie können keine neuen Spieler einbauen. Ist es mit dem Kader möglich, Ihre Ideen umsetzen?

Ich glaube, ein Trainer sollte einem Kader nicht eine Philosophie aufzwängen, sondern zuerst schauen, was der Kader kann. Mein Eindruck ist, dass die Spieler können, was ich will und auch voll hinter der Idee stehen.

Sie haben mehr im Nachwuchs als mit Profis gearbeitet. Ist der Unterschied groß?

Der Unterschied ist nicht so groß. Aber vielen Trainer fehlt heute die Basis.

Was meinen Sie damit?

Ich finde, man sollte als Trainer alles gesehen haben. Im Nachwuchs wird oft mehr verlangt als im Profibereich, wo du als Trainer viele Zuarbeiter hast. Es wird tatsächlich im Nachwuchs oft akribischer gearbeitet. Diese Basis hilft dir dann später.