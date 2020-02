St. Pölten gibt die Pläne für eine eigene SKN-Akademie auf

Am Sonntag trifft die Admira in St. Pölten auf den SKN. Das erste NÖ-Derby des Jahres ist das Duell von einem Verein, der von der guten Ausbildung in der Akademie lebt (zuletzt aber weniger Talente hochgezogen hat) und einem Verein, der keinen direkten Zugriff auf Hoffnungsträger hat.