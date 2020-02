Admira verzichtet auf eine Rekordablöse für Emanuel Aiwu

Emanuel Aiwu gilt als großes Verteidiger-Talent. Der 19-jährige Niederösterreicher kommt in Österreichs Team-Auswahlen zum Einsatz, zuletzt auch für die U 21. Aber Aiwu, nach nur 38 Pflichtspielen für die Admira, als teuerster Verkauf in der Vereinsgeschichte? Das klingt unrealistisch, wäre aber beinahe so gekommen.

Absage aus Italien

Salzburg verstärkte nach dem Verkauf von Pongracic nach Wolfsburg die Bemühungen um einen neuen Innenverteidiger. Laut italienischen Medien wurden sogar fünf Millionen Euro Ablöse für Wilfried Singo geboten. Der 19-Jährige von der Elfenbeinküste kam für den FC Turin bislang nur als Joker 19 Minuten in der Europa League zum Einsatz, in der Serie A noch gar nicht.

Trotzdem sagten die Italiener Nein.

Deswegen startete der Meister knapp vor Transferschluss am Donnerstag noch einen Versuch in der Südstadt: Aiwu sollte in den Red-Bull-Stall wechseln.