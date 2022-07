Austria gegen Rapid: "Die Unentschieden kotzen mich schon an"

Manfred Schmid: Ich w├╝rde mir w├╝nschen, dass uns noch einmal so ein "Schei├č-Jahr" gelingt (lacht). F├╝r uns ist wichtig, wieder so wie in der vergangenen Saison aufzutreten, die Leute mitzunehmen, die Fans zu begeistern. Der Verein ist zusammengewachsen. Wir wollen unter die Top 6 kommen und im Europacup so viele Punkte wie m├Âglich machen.

Rapid hat einen weiteren Weg in den Europacup als die Austria. Ist man ger├╝stet f├╝r das Abenteuer?

Feldhofer: Es ist alles andere als einfach, aber wir stellen uns der Challenge. Die Arbeit der letzten Wochen war gut, aber der Prozess wird uns ├╝ber den Sommer hinaus begleiten.

Die Austria hat den Kader verbreitert. Eine Lehre aus Ihrer Erfahrung in K├Âln an der Seite von Peter St├Âger? Zun├Ąchst wegen der Europacup-Teilnahme gefeiert, sechs Monate sp├Ąter gefeuert.

Schmid: Aus dem Jahr habe ich viel gelernt. Wir haben nach der Europacup-Teilnahme sogar kurz an R├╝cktritt gedacht, weil die Mannschaft noch nicht so weit war. Dann hat man gemerkt: Wenn die Kadergr├Â├če nicht vorhanden ist, dann bekommst du Probleme in der Meisterschaft. Und wir mussten K├Âln verlassen. Das war mir eine Warnung.