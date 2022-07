Rapid erkämpft mit neuem Kader ein 3:3 gegen Celtic Glasgow

Acht Jahre sind vergangen, seit Celtic Glasgow das letzte Mal in Hütteldorf zu Gast war. Acht Jahre sind vergangen, seitdem Guido Burgstaller in Hütteldorf gespielt hat. Am Samstag war nicht nur der schottische Meister zurück in Wien, sondern auch – zur Freude von Fans und Mannschaft – der Kärntner Burgstaller.

"Ich freu’ mich sehr, dass er da ist", sagt Trainer Ferdinand Feldhofer über Burgstaller, den er, wie schon im Test gegen AEK Larnaka, als Kapitän auflaufen ließ: "Er ist nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern auch abseits davon."