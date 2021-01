Schlager vorm Schlager: Rückhalt mit Köpfchen und Zug in den Süden

Gegen WSG (2:4) ist das mit einem Stopp-Fehler schiefgegangen. „Ich war nach meinem Fehler sehr kritisch mit mir und vor dem 3:0 beim WAC angespannter als sonst. Aber ich habe so viel Vertrauen in mich, dass ich gewusst habe, was ich kann.“

Ausstrahlung zählt

Ein Geheimnis seiner Stärke ist die Ausstrahlung: „Es ist sehr wichtig, Kontinuität und Souveränität auszustrahlen. Mein Ziel ist es, Spielszenen möglichst klar zu lösen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Da bin ich mit meiner Weiterentwicklung sehr zufrieden.“