Der U21-Goalie im Fokus: Der Rückhalt mit der breiten Brust

Der Salzburger durchlief die Red-Bull-Schule. „Den Pentzi kenn’ ich seit damals, wir freuen uns über jedes Wiedersehen“, erzählt der Vizekapitän über seinen Ersatz Patrick Pentz von der Austria.

Das Bundesliga-Debüt gab es bereits mit 19 für Grödig, der Weg zum Stammtormann war aber weit und in Salzburg nicht zu schaffen. Vom FAC ging es zum LASK, als Back-up für Pavao Pervan. Vor einem Jahr kam mit dem Transfer von Pervan nach Wolfsburg die große Chance.

„Ich war mir nicht sicher, dass ich die Nr. 1 werde, hab’ in der Vorbereitung aber alles dafür gegeben. Trainer Glasner hat sich dann früh für mich entschieden. Dann kommst du auch mit mehr Selbstvertrauen zur U 21.“

Besonders profitiert hat die Nummer 1 von LASK-Ersatzmann Thomas Gebauer. „Gebi hat mit Ried so viel erlebt, und wenn ich frage, weiß er zu jedem Tormann-Detail etwas. Er hilft mir, in schwierigen Situationen gelassener zu bleiben. Ich genieße es, ihn an meiner Seite zu haben.“