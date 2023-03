Schlager in Deutschland: Leipzig will die Dortmund-Serie stoppen

Neun Pflichtspiele, neun Siege: Borussia Dortmund hat 2023 eine makellose Bilanz. Am Freitag (20.30 Uhr) wartet in der deutschen Fußball-Bundesliga mit RB Leipzig die auf nationaler Ebene wohl bisher hĂ€rteste Aufgabe in diesem Jahr. Die Partie birgt viel Brisanz, kehrt doch Leipzig-Coach Marco Rose erstmals an seine ehemalige WirkungsstĂ€tte zurĂŒck. Dabei hofft er auf einen Ă€hnlichen Ausgang wie im ersten Saisonduell am 10. September 2022, das mit 3:0 an Leipzig gegangen war.