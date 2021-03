Schwere Vorwürfe gegen den Fußball-WM-Gastgeber Katar

„Ich glaube nicht, dass der Boykott der WM ein richtiger Ansatz ist“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino wenig überraschend. Ein Grundproblem ist, dass große Sportorganisationen wie die FIFA in den Strukturen autoritären Systemen ähnlich sind. Abweichler werden ganz gerne zur Räson gerufen. Der norwegische Verband NFF würde einen WM-Boykott nicht mit dem möglichen Ausschluss für andere Turniere bezahlen wollen.

Bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes stimmten vor einer Woche nur 61 Vertreter dafür, die Debatte über einen WM-Verzicht auf die Tagesordnung zu setzen, 146 waren dagegen. Nötig wäre eine Zweidrittelmehrheit gewesen. Am 20. Juni soll wieder darüber diskutiert werden – und eine Entscheidung wohl vertagt werden. Solbakken kritisierte, was der NFF bisher getan habe, um Arbeiter- und Menschenrechte in Katar zu fördern, sei „zu schwach und zu wenig resolut“ gewesen, sagte Solbakken. Sich wie Verbandspräsident Terje Svendsen nur auf einen Dialog zu berufen, sei „feige“, meinte er offen. Norwegen mag eine kleine Fußball-Nation sein, betonte der Teamchef. Aber: „Wir haben einen Weltstar, einen halbverrückten Trainer und junge, nach vorne stürmende Spieler. Wir müssen groß denken.“

Norwegen war zuletzt 1998 für eine WM qualifiziert. Sie spielen in einer Gruppe mit den Niederlanden. Das Problem Katar-WM könnte sich für Norwegen also ganz von selbst lösen. Das Team um Jungstar Erling Haaland spielt am 24. März in Gibraltar erstmals in der WM-Qualifikation.