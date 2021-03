"FIFA muss jetzt handeln": Amnesty wirft Katar "Ausbeutung" vor

Katar wies die Vorwürfe von Amnesty International am Montag zurück. Durch Reformen des Arbeitsmarktes habe man sehr wohl neue Standards in der Region gesetzt und das Leben von Millionen Menschen verbessert, teilte die Regierung in Doha am Montag laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Sie verwies auf den neuen Mindestlohn. Zudem könnten Arbeiter seit sechs Monaten frei ihren Job wechseln und bräuchten keine Ausreisegenehmigung mehr, um das Land zu verlassen.

2,3 Millionen Arbeitsmigranten

Laut Amnesty verdienen 2,3 Millionen Arbeitsmigrant*innen ihren Lebensunterhalt in Katar und stellen damit 95 Prozent der Arbeitskräfte, etwa als Bauarbeiter an den künftigen WM-Stätten oder als Hauspersonal. Oft erhalten sie ihren Lohn unregelmäßig, verspätet, oder überhaupt nicht. Bis vor kurzem durften sie nur mit Einverständnis ihres Arbeitgebers den Job wechseln oder das Land verlassen. Diese Regelung sei inzwischen zwar gesetzlich abgeschafft, werde aber in der Praxis weiterhin angewandt und die Abschaffung zunehmend erneut infrage gestellt.

Die Fußballweltmeisterschaft beginnt am 21. November 2022. Österreichs Nationalteam startet am kommenden Donnerstag mit einem Auswärtsspiel in Schottland in die WM-Qualifikation. In den europäischen Qualifikationsrunden werden 13 der 31 Startplätze für die Endrunde vergeben, Gastgeber Katar ist fix qualifiziert.