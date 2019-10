Katar 2022: Der Preis für die Fußball-WM in der Wüste

Um 17 Uhr ist Schluss für die Arbeiter. In Bussen werden sie von der Baustelle geschafft und in die Sammelquartiere gebracht, die ihre Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Diese sollen durchwegs "okay" sein.

"Ich teile mir mein Zimmer mit fünf anderen Menschen – und das ist keinesfalls okay", sagt Hassan, der seinen vollen Namen in keiner Zeitung lesen möchte. Hassan, 29, stammt aus Uganda, seit drei Jahren lebt er in Katar. Im Vergleich zu den Bauarbeitern hat er es besser. Er sitzt links vorne in einem klimatisierten Skoda Superb und chauffiert als Taxifahrer Menschen durch die Stadt.

Hassan ist einer von mehr als zwei Millionen Gastarbeitern, die die Wirtschaft im Land am Laufen halten. Ohne sie wäre das Leben für die 300.000 Einheimischen nicht möglich. Nach UN-Angaben hat Katar prozentuell weltweit die höchste Quote an Arbeitsmigranten. Männer übernehmen alle manuellen Arbeiten, Frauen arbeiten im Service und als Haushaltshilfen. Auch diesbezüglich gingen Berichte über körperliche, psychische und sexuelle Gewalt um die Welt.