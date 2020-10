Schambeinverletzung? Das Rapid-Geheimnis um Aufsteiger Greiml

Didi Kühbauer hat in seinen bisher zwei Amtsjahren bei Rapid einiges verändert. Bemerkenswert ist eine Vorgabe des Trainers abseits des Rasens: Über Verletzungen wird nur noch das Nötigste kommuniziert, manchmal nicht einmal das. Die Gegner (und auch die Journalisten) brauchen nicht mehr zu wissen als unbedingt sein muss.

Als Leo Greiml am 26. September beim 2:1 in St. Pölten im Kader fehlte, sagte Kühbauer nur, dass der 19-Jährige eine Pause benötigt hätte. Auch beim 3:0 gegen den LASK fehlte der Lieblingsschützling des Cheftrainers in der Verteidigung.