Salzburg-Star Szoboszlai im Visier des AC Milan

Seine jüngsten Auftritte in der Champions League und in der Liga haben den 20-Jährigen nun erneut ins Visier des AC Milan rücken lassen. Der Traditionsverein, der einst den europäischen Fußball diktiert hatte und sieben Mal die Champions League bzw. den Landesmeisterpokal gewann, will endlich aus dem Schatten von Serienmeister Juventus Turin treten und wieder in altem Glanz erstrahlen.

Dafür sind die neuen Eigentümer aus den USA auch bereit, viel Geld zu investieren. Dominik Szoboszlai soll laut Gazzetta dello Sport eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro besitzen. "Die Jagd ist eröffnet", schreibt die Tageszeitung.