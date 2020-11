Vor dem Champions-League-Hit: So viel Bayern steckt in Salzburg

Salzburg und München trennen nur knapp 150 Kilometer. Trotzdem kommt es erst am heutigen Dienstag zum ersten Pflichtspiel zwischen dem österreichischen Serienmeister und dem deutschen Rekordmeister (21 Uhr). Die Münchner reisen ohne ehemaligen Salzburger zum dritten Gruppenspiel in der Champions League an. Dass man etwa Sadio Mané nicht geholt hat, dafür wurden die Bayern-Bosse heftig kritisiert. Dayot Upamecano wollte man verpflichten, als dieser 16 Jahre alt war. Doch der Franzose entschied sich für die sportlich bessere Perspektive in Österreich.

Im aktuellen Salzburg-Kader steht mit Karim Adeyemi auch nur ein Spieler mit Bayern-Vergangenheit. Das deutsche Supertalent kickte als Fußball-Knirps im Nachwuchs bei den Münchnern. Früher war das anders. Besonders in den Anfangsjahren steckte nämlich schon ziemlich viel Bayern in Red Bull ...