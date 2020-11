Alaba wehrt sich: "Diese Summen entsprechen nicht der Wahrheit"

Nicht einmal einen Tag, nachdem Bayern-Präsident Herbert Hainer an die Öffentlichkeit getreten war, um mitzuteilen, dass der deutsche Rekordmeister sein Angebot an David Alaba zur Vertragsverlängerung zurückgezogen hat, trat am Montag Alaba selbst vor die Medien.

Bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Salzburg wurde der Abwehrchef der Bayern vor allem zu seiner persönlichen Zukunft und den offenbar gescheiterten Verhandlungen befragt.