Poker um Alaba-Zukunft: Verhandlungen erneut gescheitert

Bleiben, oder nicht bleiben. Das ist hier die Frage. Die Zukunft von ÖFB-Star David Alaba bei Bayern München ist jedenfalls weiter ungewiss. Der Abwehrchef des Triple-Siegers der Vorsaison ist in seinem letzten Vertragsjahr, die Verhandlungen laufen seit Monaten.

Wie Sport Bild am Mittwoch berichtete, soll nun auch die dritte Verhandlungsrunde der involvierten Parteien gescheitert sein. So soll am Freitag ein Geheimtreffen in der Bayern-Geschäftsstelle stattgefunden haben, bei dem Alaba-Berater Pini Zahavi und Vater George Alaba mit dabei waren. Die Gespräche endeten aber wohl erneut ergebnislos. Zahavi reiste unverrichteter Dinge wieder aus München ab.