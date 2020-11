Bayern-Gastspiel in Salzburg: Corona-Chaos entwertet den Hit

Begonnen hat die Saison 2020/'21 am 11. September, also vor nicht einmal zwei Monaten – noch mit bis zu 10.000 Zuschauern. Daraus wurden nach nur einem Spiel (Rapid – Admira) schnell 3.000. Vor acht Tagen wurde diese Zahl dann halbiert. Und ab Dienstag wird es bis vorerst Ende November wieder nur Geisterspiele geben – wie schon in der Frühjahrssaison, als ja im gesamten Play-off die Fans ausgeschlossen waren.

Das erste Gastspiel der Bayern in Österreich in der Champions League nach mehr als 15 Jahren (2005 gewannen die Münchner bei Rapid mit Glück 1:0) wird übrigens das erste Geisterspiel in der Red-Bull-Arena seit dem 30. September sein. Im Play-off gegen Maccabi Tel Aviv wären laut österreichischer Verordnung zwar 3.000 Zuschauer zugelassen gewesen, aber damals schloss die UEFA die Fans aus. Nun würde der Champions-League-Veranstalter aufgrund der mehr als 30.000 Sitzplätze rund 10.000 Zuschauer erlauben. Aber jetzt hat die österreichische Politik etwas dagegen und schließt alle Fans aus. Mehr Wirrwarr geht kaum.