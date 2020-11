Ein Salzburger 5:0 ohne Wert für die "finale Prüfung" Bayern

Die im Vergleich zum CL-Gruppenspiel bei Atletico Madrid (2:3) an neun Positionen veränderte Startelf hatte am Samstag in der Anfangsphase gegen eine zunächst munter drauf los spielende WSG-Elf durchaus Probleme. Die Tiroler ließen durch Kelvin Yeboah aber eine sehr gute (12.) und eine gute (15.) Torchance aus. "Das war die x-te Großchance, die wir heuer fahrlässig liegengelassen haben", ärgerte sich Trainer Thomas Silberberger besonders über die erste Möglichkeit. Da habe sich eben auch der Klasseunterschied gezeigt, betonte der Tiroler im TV-Sender Sky.