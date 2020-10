Salzburg schoss die WSG Tirol ab, Kantersieg von St. Pölten

St. Pölten empfiehlt sich für die Meistergruppe

Nach Runde sechs ist der Weg eingeschlagen: St. Pölten hat sich mit einem 4:0 gegen Ried und zehn Punkten in den Top-6 festgesetzt, der Aufsteiger ist nach der fünften Niederlagen in Folge am Tabellenende, also endgültig im Abstiegskampf, angelangt.