1:2-Niederlage in Hartberg: Tadic servierte die Austria ab

Dabei setzte Stöger auf dieselbe Startelf wie in der Vorwoche, die sich jedoch diesmal in der ersten halben Stunde zaghaft nach vorne und unsicher in der Defensive präsentierte. Das Auftreten der Hartberger ließ nicht auf die aktuelle Unform der Steirer schließen, sie sorgten zu Beginn mit Standards für Gefahr, freilich unter tatkräftiger Mithilfe der Wiener. Bei einem Kopfball von Luckeneder nach einem Freistoß hatten sie noch Glück, nach einem Eckball von Horvath schlüpften die Wiener in die Rolle der staunenden Zuschauer, ehe Tadic zum 1:0 abstaubte (10.).