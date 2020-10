CL-Zwischenbilanz: Salzburgs Pleiten-, Pech- und Pannenserie

„In der Champions League ist jeder Fehler gefährlich“, meinte Marsch, der seine Mannschaft gleichsam in Schutz nahm. „Mit so vielen gefährlichen Spielern auf dem Platz sind ein paar Situationen nicht so einfach zu verteidigen.“

Und trotzdem: Die Fehler in der Defensive ziehen sich wie ein roter Faden durch die Spiele der Salzburger. In der Bundesliga werden diese allerdings nur ganz selten bestraft, in der Champions League ist das anders, auch weil da die individuelle Qualität der Gegenspieler wesentlich höher ist.