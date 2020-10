Eine Gala ohne Happy End: Salzburg verliert bei Atlético Madrid

Kurz nach dem Rückstand musste Daka ausgewechselt werden, für ihn kam Koita. Die nächste Großchance hatte aber wieder Atlético in persona des ersten Torschützen. Llorente schoss den Ball zwar an Stankovic aber auch am Salzburger Tor vorbei (33.).

Der eingewechselte Stürmer aus Mali war aber am – überraschenden – 1:1 beteiligt: Koita luchste Herrera den Ball ab, über Berisha kam dieser zu Szoboszlai, der zum Pausenstand traf (40.).