Salzburger Wechselbad zwischen Enttäuschung und Stolz

Lange Zeit zum Trübsal blasen haben die Salzburger ja so und so nicht. Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter mit zwei Heimspielen. Am Samstag gastiert WSG Tirol in der Bundesliga in der Red-Bull-Arena. Am Dienstag kommt dann mit dem Champions-League-Titelverteidiger Bayern München die aktuell wohl beste Fußballmannschaft der Welt nach Salzburg. Vielleicht hat Österreichs Meister in dieser Partie dann mehr Glück als in den ersten beiden Gruppenspielen.