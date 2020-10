Salzburgs "Drahtseilakt" in Madrid: "Joao Felix verleiht Flügel"

Mit gänzlich leeren Händen ist Österreichs Meister Red Bull Salzburg nicht aus Madrid zurückgekehrt. Die Salzburger tankten mit ihrem couragierten Auftritt am Dienstag-Abend bei Atletico trotz einer 2:3-Niederlage Selbstvertrauen. Die kommenden Aufgaben in Gruppe A der Champions League werden aber nicht einfacher. Es warten zwei Duelle mit Titelverteidiger Bayern München, das erste davon bereits nächsten Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) in Salzburg.