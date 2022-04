Salzburg spaziert ins Finale des Youth-League-Final-Four

Einen gemütlichen sonnigen Abend am Genfer See verlebte das Salzburger U-19-Team im Semifinale der UEFA Youth League gegen Atlético Madrid: Mit einem 5:0 spazierten die Österreicher ins Finale, in dem am kommenden Montag (18 Uhr) Benfica Lissabon der Gegner ist.

Die Portugiesen führten nach zehn Minuten gegen Juventus bereits mit 2:0, mussten nach Rot gegen Soãres aber 55 Minuten in Unterzahl spielen und kassierten noch den Ausgleich. Schließlich setzte sich Benfica im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.