Salzburg bejubelt 8:2: "Das war ein Super-Aufwärmen für Moskau"

Das 8:2 von Salzburg in St. Pölten hatte noch ein gar nicht so angenehmes Nachspiel. Das hatte nichts mit dem SKN zu tun, der erstmals acht Gegentore zu verkraften hatte. Sondern mit der UEFA, die bei den vor Europacup-Spielen fälligen Corona-Tests stets auf die teils schmerzhafte Abnahme durch die Nase setzt.

Bereits am Dienstag spielt der Meister in Moskau um die letzte Chance auf einen Aufstieg in der Champions League. Vor der Reise zu Lok (in der russischen Liga nur 0:0 bei Achmat Grosny) müssen alle Tests negativ ausfallen, um ein Chaos wie rund um das 1:1 gegen Rapid zu verhindern.

Reaktion auf Bayern-Spiel

„Das war ein Super-Aufwärmen für Moskau“ befand Jesse Marsch. Der Salzburg-Trainer verriet, dass die Motivation für die Gala beim 8:2 auch durch die Reaktionen auf das 1:3 bei den Bayern entstand: „Wir waren mit vielem in, aber auch außerhalb der Mannschaft unzufrieden. Die Champions League ist eben ein sehr schwerer Bewerb.“