Torfestival in St. Pölten: Salzburg schoss sich Frust von der Seele

Die Admira ging erstmals seit dem 3. Oktober in der Bundesliga in Führung. Das schnelle 1:0 fiel aber unter gütiger Hilfe der Hartberger. Ein Eckball kam über Umwege zu Aiwu, der aus kurzer Distanz traf (9.). In den vergangenen Spielen war die Admira oft auch auf die Verliererstraße geraten, weil zu viele Chancen ausgelassen wurden. Am Samstag passte wenigstens die Effizienz: Nachdem Breunig zweimal an Keeper Swete gescheitert war, staubte Hoffer ab – 2:0 (19.).

Unsicherer Schiedsrichter

Danach stellten die Südstädter allerdings das Fußballspielen ein und wollten nur mehr den Vorsprung verteidigen. Das sollte bestraft werden. Die Hartberger, die eigentlich nur dadurch auffielen, dass sie Schiedsrichter-Entscheidungen besonders lautstark kommentierten, kamen noch vor der Pause zum Anschlusstor.