Salzburg bei der Klub-WM - 50 Millionen extra und ein Terminproblem

Zwölf Startplätze des auf 32 Teams vergrößerten Klubbewerbs gehen an Europa. Die Länderkontingente sind auf zwei Tickets beschränkt, nur Arsenals Titel in der Champions League hätte England einen dritten Startplatz bei der Vereins-WM beschert.

Als CL-Sieger der vergangenen drei Jahre sind Chelsea, Real Madrid und Manchester City gesetzt. Über die Europacup-Wertung seit 2020 haben auch die Bayern, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, FC Porto, Benfica Lissabon, Borussia Dortmund und Juventus Turin ihre Tickets sicher.

Dazu kommt als zweites spanisches Team Atletico Madrid, das trotz des eigenen Scheiterns gegen den BVB vom Ausscheiden des FC Barcelona in der Champions League am Dienstag profitierte. Und eben Salzburg als „best of the rest“ im Europacup.

Die restlichen 20 Klub-WM-Teilnehmer stellen andere Kontinentalverbände.

Diese 23 Klubs sind neben Salzburg bereits fix qualifiziert:

Al Ahly (Ägypten) – 2020/21 und 2022/23 CAF Champions League

– 2020/21 und 2022/23 CAF Champions League Wydad (Marokko) – 2021/22 CAF Champions League

– 2021/22 CAF Champions League Al Hilal (Saudi-Arabien) – 2021 AFC Champions League

– 2021 AFC Champions League Urawa Red Diamonds (Japan) – 2022 AFC Champions League

– 2022 AFC Champions League Chelsea (England) – 2020/21 UEFA Champions League

– 2020/21 UEFA Champions League Real Madrid (Spanien) – 2021/22 UEFA Champions League

– 2021/22 UEFA Champions League Manchester City (England) – 2022/23 UEFA Champions League

– 2022/23 UEFA Champions League Bayern München (Deutschland) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad Paris Saint-Germain (Frankreich) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad Inter Mailand (Italien) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad FC Porto (Portugal) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad Benfica Lissabon (Portugal) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad Borussia Dortmund (Deutschland) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad Juventus Turin (Italien) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad Atletico Madrid (Spanien) – UEFA Ranking-Pfad

– UEFA Ranking-Pfad Monterrey (Mexiko) – 2021 CONCACAF Champions Cup

– 2021 CONCACAF Champions Cup Seattle Sounders (USA) – 2022 CONCACAF Champions Cup

– 2022 CONCACAF Champions Cup Club Leon (Mexiko) – 2023 CONCACAF Champions Cup

– 2023 CONCACAF Champions Cup Auckland City (Neuseeland) – OFC Ranking-Pfad

– OFC Ranking-Pfad Ulsan HD FC (Korea) – AFC Ranking-Pfad

– AFC Ranking-Pfad Palmeiras (Brasilien) – 2021 CONMEBOL Copa Libertadores

– 2021 CONMEBOL Copa Libertadores Flamengo (Brasilien) – 2022 CONMEBOL Copa Libertadores

– 2022 CONMEBOL Copa Libertadores Fluminense (Brasilien) – 2023 CONMEBOL Copa Libertadores

"Große Freude für Salzburg"

„Es ist eine große Freude, dass uns unser Salzburger Weg nunmehr sogar zur Klub-WM geführt hat und wir uns dabei im Sommer 2025 mit den weltbesten Klub-Mannschaften der vergangenen Jahre messen dürfen“, sagte Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.