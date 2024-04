Bayern schlägt Arsenal und beschert Salzburg 50 Millionen Euro

Was hatte sich in den letzten Monaten nicht Hohn und Spott über den FC Bayern München ergossen: In der Liga fand der Rekordchampion in Bayer Leverkusen seinen Meister; im DFB-Pokal kam das frühe und peinliche Aus gegen Drittligist Saarbrücken, dazu das sündteure Trainer-Missverständnis Thomas Tuchel.

Nun kann eine völlig verkorkste Saison freilich doch noch ein gutes Ende nehmen. Die Bayern stehen als zweiter deutscher Verein neben Dortmund im Semifinale der Champions League. Nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Arsenal London feierten die Münchner vor eigenem Publikum am Mittwoch einen hochverdienten 1:0-Erfolg.