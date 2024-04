Erfolgscoach Ancelotti: Der Mister Champions League, der niemals lächelt

Das Gesicht von Carlo Ancelotti ist ein einziges Rätsel. Niemals könnte man von seiner Miene ablesen, ob seine Mannschaft gerade souverän in Führung liegt oder in ein Debakel schlittert. Meist sitzt der Italiener stoisch auf der Trainerbank, das einzige, was sich bewegt, ist sein Kiefer, wenn er wie üblich einen Kaugummi malträtiert.

Wer sich diesen kauzigen Carlo Ancelotti aus der Po-Ebene auf die Trainerbank setzt, der kriegt freilich mehr als nur einen Stoiker. Die Klubs, die auf den 64-Jährigen setzen, bekommen vor allem den internationalen Erfolg. Nicht von ungefähr ist Ancelotti mit vier Triumphen der Rekordcoach in der Champions League.