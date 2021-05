Real Madrid - was David Alaba bei seinem neuen Klub erwartet

Der Franzose genoss in Madrid hohes Ansehen. Mit ihm gewann Real in sechs Saisonen elf Titel. Damit ist er der zweiterfolgreichste Coach des Klubs nach Miguel Muñoz (14 Titel). Selbst der zweite Platz trotz der vielen Verletzten und Corona-Fälle in dieser Saison war keine Selbstverständlichkeit. Dennoch: Am Donnerstag trat er zurück. Schon am Freitag wurde bekannt, dass Real Mauricio Pochettino als Nachfolger kontaktiert haben soll. Der Argentinier ist allerdings noch bis 2022 bei Paris SG unter Vertrag.