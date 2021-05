Bayern-Abschied: Alaba bricht in Tränen aus

Emotionsausbruch in München! Der Bayern-Abschied von Alaba rückt immer näher, der am Samstagnachmittag sein finales Spiel für den Rekordmeister bestreitet. In seiner letzten Partie geht es für den Mann mit der Rückennummer 27 in der Bundesliga gegen den FC Augsburg ran. Seine Karriere beim FC Bayern geht nach mehr als 12 Jahren zu Ende, der sich von den Amateuren hocharbeitete, zwei Champions-League-Titel gewinnen konnte und zehn mal deutscher Meister wurde. In der kurzen Vorschau auf den David-Alaba-Film bricht der Wiener vor laufender Kamera völlig in Tränen aus.