Leistungsnachweis: Die Bayern-Karriere von David Alaba in Zahlen

91

Partien von den 431 Spielen waren Einsätze in der Champions League. In seinem nächsten Spiel wird er mit Didier Drogba (92 Spiele) gleichziehen. Rekordspieler Iker Casillas (177) wird er aber schwer einholen.

33

Tore hat Alaba für die Bayern erzielt, sein erstes im Oktober 2011 bei einer 1:2-Niederlage in Hannover. Drei Mal traf er per Elfmeter, zehn Mal per direktem Freistoß. Zwei Tore in einem Spiel gelangen ihm nie. 54 Tore hat Alaba vorbereitet.