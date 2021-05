Abstieg: Werder Bremen erstmals seit 1980 zweitklassig

Unfassbare Szenen in Bremen. Die Grün-Weißen verloren am 34. Spieltag der deutschen Bundesliga im heimischen Weserstadion gegen Mönchengladbach mit 2:4. Nachdem der 1. FC Köln den vor Wochen abgestiegenen Schalke 04 mit 1:0 besiegte, spielt das Team um Coach Friedhelm Funkel in der Relegation gegen den Drittplatzierten aus der 2. Liga.

Individuelle Fehler und Lustlosigkeit zeigten sich bis zur 79. Spielminute: Milot Rashica (80.)und Niclas Füllkrug (83.) brachten noch einmal Kampfgeist in die Mannschaft - ohne Erfolg. Der Abstieg, erstmals seit 41 Jahren, ist somit perfekt. Nachdem die Bremer wochenlang zuvor nicht einmal im Abstiegskampf involviert waren, übernahm Werder Erfolgscoach Thomas Schaaf das Amt von Florian Kohfeldt, der zuvor entlassen worden war. Eine desolate Formkrise führte am Ende in die zweite Liga.