Offiziell: Real Madrid präsentiert Neuzugang David Alaba

Nur wenige Tage nach seinem 431. und letzten Spiel für den FC Bayern wurde der Wechsel von David Alaba zu Real Madrid am Freitag offiziell bestätigt. Der demnächst 29-jährige Wiener kommt ablösefrei und hat in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Dann wird Alaba 34 Jahre alt sein. Offiziell präsentiert werden soll Alaba in Madrid nach der Europameisterschaft im Juli.