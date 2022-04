RB Leipzig steht nach einem dramatischen Spiel im DFB-Pokalfinale

RB Leipzig steht zum dritten Mal seit 2019 im Finale des DFB-Pokals. Die Sachsen besiegten am Mittwoch in der mit 47.069 Zuschauern ausverkauften Red-Bull-Arena in einer hart umkÀmpften Partie den 1. FC Union Berlin mit 2:1 (0:1). Im Finale trifft das Team von Trainer Domenico Tedesco am 21. Mai im Berliner Olympiastadion auf den SC Freiburg, die Breisgauer hatten ihr Halbfinale am Dienstag beim Hamburger SV mit 3:1 gewonnen.

In der ersten HĂ€lfte kamen die favorisierten Gastgeber, die vor dem Cup-Fight gegen Union zuletzt 14 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben waren, nur schwer ins Spiel. Die Berliner verteidigten geschickt und schafften auch im Angriff ZĂ€hlbares. Union-KapitĂ€n Christopher Trimmel bereitete mit einer flachen Flanke hinter die Bullen-Abwehr das 1:0 fĂŒr die Berliner durch Sheraldo Becker vor (25.). Es war das erste Gegentor fĂŒr die Leipziger im laufenden DFB-Pokalbewerb.