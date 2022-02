Leipzig im EL-Achtelfinale gegen Moskau, Frankfurt gegen Betis

Konrad Laimer trifft mit seinem Klub RB Leipzig im Achtelfinale der Europa League auf Spartak Moskau. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Aufgrund des Ukraine-Kriegs müssen russische Klubs ihre Europacup-Heimpartien auf neutralem Boden durchführen, das Rückspiel am 17. März steigt daher nicht in Russlands Hauptstadt. Zum ersten Kräftemessen kommt es am 10. März in Leipzig.