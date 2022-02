Paris statt St. Petersburg: Die UEFA nimmt Russland das CL-Finale

Was am Donnerstag bereits von der UEFA angekündigt wurde, ist nun auch offiziell. Das für den 28. Mai in St. Petersburg geplante Finale der Champions League wird Russland entzogen. Diese Entscheidung fällte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Freitag bei einer Krisensitzung aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine.

Die UEFA entschied sich stattdessen dafür, das Endspiel in Paris auszutragen. Es soll im Stade de France gespielt werden. Es wäre das erste CL-Finale in Frankreich seit 2006. Außerdem wurde beschlossen, dass russische und ukrainische Teams ihre Spiele künftig auf neutralem Boden austragen sollen.