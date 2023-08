Rapids 0:0 gegen Debrecen: "Damit müssen wir leben"

Zu ungenau

Fünf Tore in den ersten beiden Ligaspielen hat Rapid erzielt. Burgstaller hatte in den jüngsten zwölf Heimspielen immer getroffen, mit Kühn und Seidl schrieben auch andere mehrmals an. Trainer Barisic hatte sich zuletzt eine „bessere Effizienz vor dem Tor“ gewünscht. Doch der Rapid-Trainer wurde diesbezüglich enttäuscht.