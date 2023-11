Zoran Barisic stellt die Rapid-Philosophie nicht zur Debatte

Rapid-Trainer Zoran Barisic nimmt es schon ein wenig mit Humor, wenn er an die Heim- und Auswärtsbilanz seiner Mannschaft denkt: „Wir werden beantragen, dass wir nur noch auswärts spielen“, sagte er vor der Abfahrt nach Altach, wo am Sonntag (14.30) das zweite von drei Spielen in der Ferne stattfindet. Nach dem 5:1 am Mittwoch im Cup in Amstetten folgt nach dem Altach-Spiel noch die Partie am Samstag in Hartberg.

Die Vorarlberger sind das einzige Team, gegen das die Hütteldorfer in der laufenden Ligasaison ein Heimspiel gewinnen konnten. Nach dem 4:0 Anfang August konnte Rapid nur auswärts gegen Aufsteiger Linz und und in Lustenau gewinnen. In Hütteldorf setzte es nach dem Altach-Spiel vier Remis und zwei Niederlagen.