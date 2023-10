Nach ÖFB-Comeback: Rapid bereitet Burgstaller speziellen Empfang

Am Sonntag, 9 Uhr Früh meldete Burgstaller sich zum Abschlusstraining, nach einem Vier-Stunden-Flug startete der 34-Jährige am Montag in Baku gegen Aserbaidschan auf der Bank. Burgstaller kam mit der für eine Sturmspitze ungewöhnlichen Nummer 3 in Minute 82 für Sasa Kalajdzic aufs Feld, sah wenig später Gelb, weil er dem gegnerischen Torhüter den Ball bei einem Freistoß wegschoss, und in Minute 94 Gelb-Rot für ein Foul.