Ausfall-Serie: Rapid-Stürmer Burgstaller gibt Comeback im ÖFB-Team

Auch Burgstaller hat in seiner Karriere zahlreiche Verletzungen hinter sich. Seit Ende August musste er bei Rapid wegen eines Sehneneinrisses im Adduktor pausieren. Ein Pflichtspiel-Comeback war für nach der Länderspiel-Pause vorgesehen. Nun könnte es schneller gehen: mit einem Überraschungseinsatz in Baku in einer Partie, in der Österreich mit einem Sieg das Ticket für die EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) fixieren würde. Am Donnerstag meldete sich Burgstaller mit zwei Toren beim Rapid-Test gegen Vienna zurück.