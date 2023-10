ÖFB-Team vom Sport-Museum Ernst-Happel-Stadion in den Öl-Tempel

Die Aufholjagd blieb unbelohnt, obwohl Ralf Rangnicks rot-weiß-rote Verlegenheitstruppe mehr als doppelt so viele (15 vs. 7) Torschüsse verbuchte, wie der mit den Topangreifern Lukaku, Lukebakio und Manchester Citys 60-Millionen-Euro-Sprintrakete Doku bestückte Gegner. Das 2:3 war keine Tragödie. Wie überhaupt dieses Wort in Zeiten wie diesen aus dem Sportjournalisten-Vokabular gestrichen gehört.