Vor EM-Quali-Duell mit Aserbaidschan: Nächster Aderlass im ÖFB-Team

Auf dem Weg zur EM 2024 wollen sich Österreichs Teamspieler vom 2:3 gegen Belgien nicht aus der Bahn werfen lassen. Die ÖFB-Internationalen hätten gerne schon am Freitag mit den eigenen Fans im ausverkauften Happel-Stadion das Ticket für die Endrunde in Deutschland zelebriert, nun soll der EM-Startplatz drei Tage später unter Dach und Fach gebracht werden. Dafür benötigt man am Montag (18 Uhr MESZ/Live ORF 1) in Baku einen Sieg gegen Aserbaidschan.

