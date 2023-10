Von 0:3 auf 2:3: Österreichs Aufholjagd gegen Belgien blieb unbelohnt

Früher Rückstand

Österreich orientierte sich gleich nach vorne. Nach einer Ecke erwischte Danso den Kopfball nicht optimal. Drüber. Auf der anderen Seite glänzte Belgien, Lukebakio spielte im Laufduell mit Lienhart seine ganze Klasse aus, setzte sich durch und traf noch im Fallen mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. Sehenswert. Österreich sortierte sich, holte neue Energie und lief wieder an. Sarkaria und Wimmer hatten mit zwei guten Schüssen die bis dahin besten Möglichkeiten. Es ging hin und her, Belgien fand danach wieder mehr Kontrolle, vor allem Doku von Manchester City und Lukebakio von AS Roma strahlten ob ihrer Wendigkeit und Technik bei höchstem Tempo immer wieder Gefahr aus.

Knapp vor der Pause kam Österreich dem Ausgleich ganz nahe. In einer Aktion scheiterten Baumgartner und Wimmer nur knapp, der anschließende Schuss von Schlager ging knapp drüber.

Zuschauer David Alaba analysierte: „Wir wussten, dass sie in der Offensive im Eins gegen eins ihre Stärken haben. Aber ich glaube, dass wir es gut machen. Wir sind mutig aufgetreten.“ Ein Mutmacher für den zweiten Durchgang.

Mit Elan startete Österreich und hatte durch Baumgartner und Wöber gleich zwei starke Aktionen mit etwas Pech im Abschluss. Belgien war um Antworten nicht verlegen. Erstmals wurde Topstürmer Lukaku freigespielt und vorstellig, sein Schupfer landete an der Latte.