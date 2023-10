"Ärgerlich": Österreichs Stimmen nach dem 2:3 gegen Belgien

Eine Heim-Niederlage gegen Belgien bringt nicht automatisch Unzufriedenheit bei den Unterlegenen. Österreichs Spieler wie Trainer haderten zwar mit den Gegentoren, sahen aber eine gute eigene Leistung. Teamchef Ralf Rangnick: „Ich finde, wir machten ein richtig gutes Spiel, hätten wegen der vielen Balleroberungen führen können. Das 0:2 und 0:3 waren ärgerliche Gegentreffer. Nach dem 1:3 war klar, dass noch was geht, wir hatten noch gute Chancen. Zum Schluss haben die Belgier noch richtig gezittert. Schade, mit dem Auftritt insgesamt war ich aber auf jeden Fall zufrieden.“

Xaver Schlager, Österreichs Bester, schlug in dieselbe Kerbe: „Wir haben über das ganze Spiel gut nach vorne gespielt. Belgien war eiskalt vor dem Tor. Beim 0:3 beispielsweise war es pure individuelle Klasse. Doku hat gefühlt ein Moped unter den Füßen. Aber für Montag sind wir bereit. Diesmal hat es leider nicht für einen Punkt gereicht, aber die Leistung war in Ordnung. Wir sind Sportler, ehrgeizig, wollen jedes Spiel gewinnen. Jetzt wollen wir es am Montag fixieren.“