Rapid startet mit Heimsieg gegen Spartak in die Europa League

Rapid Wien ist erfolgreich in die Europa-League-Gruppenphase gestartet: Die Hütteldorfer siegten am Donnerstag in Wien durchaus verdient mit 2:0 gegen Spartak Moskau. Die Tore erzielten Spartak-Verteidiger Artem Timofeev (50./Eigentor) und Thomas Murg (68.) nach einer schönen Einzelaktion. Weil das Parallelspiel zwischen Villarreal und den Glasgow Rangers 2:2-Unentschieden endete, sind die Hütteldorfer damit nach dem ersten Spieltag sogar Tabellenführer der Gruppe G.