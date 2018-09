EL: Frankfurt siegte in Marseille, Pflichtsieg für Chelsea

Rapid ist nach dem 2:0 (0:0) gegen Spartak Moskau erster Tabellenführer in der Europa-League-Gruppe-G. Villarreal ereichte am Donnerstag im Parallelspiel zu Hause gegen die Glasgow Rangers nur ein 2:2 (1:0). Eintracht Frankfurt mit Coach Adi Hütter kam bei Olympique Marseille in Unterzahl zu einem späten 2:1 (0:1).

Carlos Bacca brachte Villarreal vor eigenem Publikum schon nach wenigen Sekunden in Führung. Nach 67 Minuten kamen die Schotten kurzzeitig zum Ausgleich. Scott Arfield stand nach 67 Minuten ideal. Lange währte die Freude beim nächsten Gegner von Rapid nicht, weil Gerard Moreno postwendend zur erneuten Führung für Vilarreal traf (69.). Das Team von Liverpool-Legende Steven Gerrard kam jedoch erneut zurück und entführte dank eines Treffers von Kyle Lafferty (76.) einen Punkt.